Вьештица заявил о желании поработать в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился впечатлениями от ретро-матча между петербургской командой и сборной России.

«Прекрасный ретро-матч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь. У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда. В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провел в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок. Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион — просто фантастика», — цитирует Вьештицу «Чемпионат».

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прошел матч между ветеранами «Зенита» и сборной России, который завершился вничью (1:1). Встреча была посвящена 15-летию победы петербургского клуба в Кубке УЕФА и бронзе сборной на Евро-2008.