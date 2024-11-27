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Сегодня, 22:16

Костылев: «Если ЦСКА хочет побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев рассказал, что нужно предпринять армейцам для борьбы за высокие места в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если наберут форму легионеры, не все еще потеряно. Сейчас у них мало движения, и в обороне они не так хорошо отрабатывают. Но это опытные игроки. Они могут прибавить. Но если армейцы хотят побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева, дать ему дополнительную работу, чтобы он не просто бежал вперед, а играл похитрее», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

ЦСКА набрал 27 очков за 16 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ команда проведет 30 ноября против «Рубина».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев

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