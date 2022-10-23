Масалитин: «Медина провалил матч с «Оренбургом». Мендес — ни о чем»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал легионеров команды за ничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Опять есть вопрос по движению красно-синих, — сказал Масалитин «СЭ». — Куда все пропало во второй половине встречи? Откуда столько невынужденных потерь?

Вышли в старте Карраскаль и Медина. Колумбиец в первом тайме гол заработал, пас на Чалова отдал, а потом потерялся. Медина вообще провалил этот матч! Мендес — ни о чем... Пробегал 86 минут, а какая от него польза?

Где отбор в середине поля? Почему игроки обозначают, а не отбирают? И это происходит из раза в раз. Катись, играй в мяч! Я этого не вижу... Так нельзя! Куда пропало созидание после перерыва?

Реализация у Чалова хромает. Один забил, а почему не попал в створ после подачи Карраскаля? Могли создать задел, пока двигались, а потом...

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 15-м туре армейцы сыграют на выезде против «Локомотива».