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Сегодня, 21:15

Масалитин: «Медина провалил матч с «Оренбургом». Мендес — ни о чем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Хесус Медина (слева), Мойзес (в центре) и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал легионеров команды за ничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Опять есть вопрос по движению красно-синих, — сказал Масалитин «СЭ». — Куда все пропало во второй половине встречи? Откуда столько невынужденных потерь?

Вышли в старте Карраскаль и Медина. Колумбиец в первом тайме гол заработал, пас на Чалова отдал, а потом потерялся. Медина вообще провалил этот матч! Мендес — ни о чем... Пробегал 86 минут, а какая от него польза?

Где отбор в середине поля? Почему игроки обозначают, а не отбирают? И это происходит из раза в раз. Катись, играй в мяч! Я этого не вижу... Так нельзя! Куда пропало созидание после перерыва?

Реализация у Чалова хромает. Один забил, а почему не попал в створ после подачи Карраскаля? Могли создать задел, пока двигались, а потом...

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 15-м туре армейцы сыграют на выезде против «Локомотива».

Хесус Медина (слева) и&nbsp;Брайан Мансилья. «Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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