Ветеран ЦСКА назвал идиотом Дзюбу после появления новых интимных видео

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» появление новых интимных видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Ну и что. Черт с ним! Подумаешь, проблема какая. Пускай хоть задницу посылает своей девушке. Какая нам разница. Что об этом говорить. Идиот, вот и все», — сказал Пономарев «СЭ».
9 июня в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.
Ранее, осенью 2020 года, 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.