Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:27

Ветеран ЦСКА: «Федотов повел себя недостойно, не ожидал от него такого»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал главного тренера армейцев Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого поведения. Это нехорошо, нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще и матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами. В раздевалке он может сколько угодно орать на игроков», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Во время матча ЦСКА — «Спартак» Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Пономарев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Губерниев: «Федотов ведет себя как быдлан! Его и ЦСКА должны строго наказать»
Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»
Зарема Салихова — о Владимире Федотове: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»
«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»
Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»
Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рианчо: «Соболев и Промес были бы хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду»

В «Оренбурге» заявили, что Сычевой превращается в солидный актив клуба