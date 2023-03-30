Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:29

Ветеран ЦСКА объяснил, почему Дивеев не сможет заиграть в Европе

Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Игоря Дивеева в «Наполи».

«Это очередная утка агентов, которые повышают цену. Дивеев не такого уровня игрок, чтобы играть в Европе. У него недавно была травма. Он еще не окреп и не закрепился в основном составе. У него нет скоростных и взрывных качеств, нет стартовой и дистанционной скорости. Все очень проблематично. Он не сможет играть в Европе, пока он не окреп, не повзрослел. Это все глупости», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Владимир Пономарев (СССР)
Игорь Дивеев
Футбол
ФК Наполи
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дискриминационное и антигуманное решение». Компромисс МОК о допуске россиян разозлил всех
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
В минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с армией России
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тюкавина: «Сохраняется ли интерес из Европы? Какие-то движения есть»

Тренер «Торпедо» Клотет назвал имена лучших российских легионеров в истории чемпионата Испании