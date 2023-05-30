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РПЛ

Сегодня, 10:59

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал футболистов РПЛ серой массой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев объяснил, почему ему трудно определить лучшего футболиста сезона в РПЛ.

«Честно говоря, не могу сказать, кто был лучшим в сезоне. Очень трудно выбрать, потому что публика очень серая. Нет выдающихся игроков. В шоу-бизнесе таких много, а среди спортсменов мало.
Малком? Все-таки хотелось бы выделить российского футболиста. Можно, конечно, назвать Федора Чалова в ЦСКА. Он забил много мячей. Все-таки российский армейский воспитанник», — приводит Betonmobile слова Пономарева.

Лучшим бомбардиром чемпионата России-2022/23 за один тур до завершения сезона является нападающий «Зенита» Малком с 23 голами. Второе место занимает форвард «Спартака» Квинси Промес (20). На третьей строчке — нападающий ЦСКА Федор Чалов (17).

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-nazval-igrokov-v-rpl-seroy-massoy
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