Ветеран ЦСКА Пономарев назвал футболистов РПЛ серой массой

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев объяснил, почему ему трудно определить лучшего футболиста сезона в РПЛ.

«Честно говоря, не могу сказать, кто был лучшим в сезоне. Очень трудно выбрать, потому что публика очень серая. Нет выдающихся игроков. В шоу-бизнесе таких много, а среди спортсменов мало.

Малком? Все-таки хотелось бы выделить российского футболиста. Можно, конечно, назвать Федора Чалова в ЦСКА. Он забил много мячей. Все-таки российский армейский воспитанник», — приводит Betonmobile слова Пономарева.

Лучшим бомбардиром чемпионата России-2022/23 за один тур до завершения сезона является нападающий «Зенита» Малком с 23 голами. Второе место занимает форвард «Спартака» Квинси Промес (20). На третьей строчке — нападающий ЦСКА Федор Чалов (17).