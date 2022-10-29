Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:24

Ветеран ЦСКА Пономарев — о судействе в матче с «Локо»: «Любимов в конце уже поплыл»

Пономарев остался недовольным судейством в матче «Локомотив» — ЦСКА
Telegram Новости

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ (1:0).

«Армейцы выдержали два тайма, физика у них очень хорошая. Боролись до конца, абсолютно заслуженно победили. Сейчас все по делу, меня радует такой ЦСКА. Физика будет, и техника будет», — сказал Пономарев «СЭ».

82-летний экс-футболист также резко высказался о судействе в московском дерби.

«Очень не понравилось мне сегодня судейство. Любимов в конце уже поплыл. Гол не засчитал Ушакову, а там все чисто было! Ушакова толкали в спину, он взмахнул руками, чтобы устоять. А как он мог поступить по-другому? Стоять по стойке смирно, руки по швам? Ну попал в лицо он, но Баринов туда рожу сам свою сунул», — добавил Пономарев.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ. ЦСКА набрал 29 очков — догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Десятки человек пострадали из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Медина признался, что доволен своей игрой за ЦСКА в этом сезоне
Лукин: «Для меня «Локомотив» всегда топ команда»
Лукин рассказал, чем Федотов отличается от остальных тренеров
Ненахов заявил, что «Локомотиву» не хватило реализации моментов Марадишвили в матче с ЦСКА
Булыкин ожидал более интенсивной игры в матче «Локомотив» — «ЦСКА»
ЦСКА выгрыз победу в дерби, но пришлось выживать. На такой «Локомотив» не стыдно смотреть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Локомотив» — ЦСКА: Магкеев, Едвай и Баринов избежали дисквалификации. Это не понравится президенту «Урала»

Тихонов поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом»