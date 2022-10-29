Сегодня, 21:24
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ (1:0).
«Армейцы выдержали два тайма, физика у них очень хорошая. Боролись до конца, абсолютно заслуженно победили. Сейчас все по делу, меня радует такой ЦСКА. Физика будет, и техника будет», — сказал Пономарев «СЭ».
82-летний экс-футболист также резко высказался о судействе в московском дерби.
«Очень не понравилось мне сегодня судейство. Любимов в конце уже поплыл. Гол не засчитал Ушакову, а там все чисто было! Ушакова толкали в спину, он взмахнул руками, чтобы устоять. А как он мог поступить по-другому? Стоять по стойке смирно, руки по швам? Ну попал в лицо он, но Баринов туда рожу сам свою сунул», — добавил Пономарев.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ. ЦСКА набрал 29 очков — догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.
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