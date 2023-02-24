Ветеран ЦСКА Пономарев рассказал, в чем Чалову нужно прибавлять

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру форварда красно-синих Федора Чалова и высказался о перспективах игрока стать лучшим бомбардиром сезона.

«Сейчас трудно об этом говорить. Я не очень сильно верю в Чалова. Как форвард, он мало двигается. Надо больше предлагать себя, открываться под мяч и владеть им. А также уметь бегать с круглым — это дриблинг. Я за ним таких навыков не замечал. Ему пора прибавлять. Он уже созревший игрок для футбола. Потом будет уже поздно. Если Федор будет играть на свободных мячах и ошибках соперников, то это ни к чему хорошему не приведет. Он будет забивать еще меньше. В принципе в каждом матче у форварда возникает момент, даже у стоящего, но на это рассчитывать нельзя, нужно работать», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.