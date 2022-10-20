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Сегодня, 17:35

ЦСКА Пономарев считает, что КДК назначил слишком маленький штраф Федотову и Абаскалю: «Нужен миллион!»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и главного тренера красно-синих Владимира Федотова после их перепалки в матче 13-го тура РПЛ.

«Вы когда-либо видели, чтобы на Западе наказывали кого-то из тренеров, или кто-то кого-то оскорблял, ругался? Я — никогда! Этого не было и не будет никогда, потому что там это очень уважительная профессия. И другу к другу они относятся очень уважительно, потому что чревато серьезными последствиями — огромнейшими штрафами.
То, что наказали на одну игру — слишком мало. Надо было давать хотя бы две Федотову и одну Абаскалю. И штраф в 50 тысяч — это дворнику надо такой штраф давать за то, что он плохо убрал территорию. Здесь по миллиону бы дали — и на этом бы все закончилось. И никто бы никогда друг друга больше не оскорблял, потому что это неприлично, тем более для тренера топовой команды. Абаскаль? Да, может быть, он кричал только про фейр-плей, но Федотов оскорблял», — сказал Пономарев «СЭ».

В четверг, 20 октября КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на два (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23) за перепалку во время матча ЦСКА — «Спартак» (2:2). Также оба специалиста были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

После первого тайма встречи испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Владимир Пономарев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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