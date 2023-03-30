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Сегодня, 19:52

Пономарев: «Сборной России нужны такие игроки, как Пиняев»

Виктория Кравченко
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает об игре полузащитника сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева.

«В сборной России появился новый молодой парень. Ему всего 18 лет. Но как он появился? Откуда? Наверняка, со двора. Мальчики со двора играют немного другой футбол, чем в академии. Он очень самобытный игрок. Ему очень повезло. Я надеюсь, что из него вырастит хороший футболист. Хотя у него рост маловат, всего 167 см. Для футболиста это маловато. Сборной России нужны такие игроки, как Пиняев. Быстрые и шустрые, хорошо владеющие мячом и дриблингом», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

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