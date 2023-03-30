Пономарев: «Сборной России нужны такие игроки, как Пиняев»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает об игре полузащитника сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева.

«В сборной России появился новый молодой парень. Ему всего 18 лет. Но как он появился? Откуда? Наверняка, со двора. Мальчики со двора играют немного другой футбол, чем в академии. Он очень самобытный игрок. Ему очень повезло. Я надеюсь, что из него вырастит хороший футболист. Хотя у него рост маловат, всего 167 см. Для футболиста это маловато. Сборной России нужны такие игроки, как Пиняев. Быстрые и шустрые, хорошо владеющие мячом и дриблингом», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.