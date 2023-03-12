Ветеран ЦСКА Пономарев сравнил игру «Крыльев Советов» против армейцев с медвежьим цирком

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Не хочется особенно хвалить игроков ЦСКА, потому что «Крылья Советов» не произвела на меня никакого впечатления. Хотя нет, произвела — удручающее. Я как-то смотрел комический футбол в цирке, там медведи играли между собой, так вот сегодня медведи играли на футбольном поле. Без мысли, без какого-то спортивного интереса, без головы, черт его знает. Ну, так нельзя в футбол играть! Но армейцы молодцы. Молодцы, что собрались, выполнили установку тренера, играли можно сказать с двоенным центром, в два центрфорварда. И Заболотный, и Чалов забили по голу, это здорово. Значит, что оправдался тренерский план», — приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Крылья Советов» идут на 11-й строчке с 20 очками.