Пономарев: «В трансферной политике ЦСКА пока не вижу ничего интересного»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о трансферной политике армейцев в зимнее трансферное окно.

«В трансферной политике клуба пока не вижу ничего интересного, — цитирует Betonmobile.ru Пономарева. — Да, оборона укрепилась, но ведь армейцам тоже нужно продуктивно действовать в атаке. Или ждать, пока Антон Заболотный поставит голову или ногу? Это долго. От Федора Чалова я тоже не ожидаю какого-то серьезного прорыва. Парень стоит на месте, может, конечно, забить, но на свободных мячах играет. Я не думаю, что он похож на настоящего форварда. Мне кажется, во второй половине сезона у ЦСКА будет много ничейных результатов. Мы очень мало забиваем».

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.