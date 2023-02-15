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Пономарев: «В трансферной политике ЦСКА пока не вижу ничего интересного»

Мария Гусева
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о трансферной политике армейцев в зимнее трансферное окно.

«В трансферной политике клуба пока не вижу ничего интересного, — цитирует Betonmobile.ru Пономарева. — Да, оборона укрепилась, но ведь армейцам тоже нужно продуктивно действовать в атаке. Или ждать, пока Антон Заболотный поставит голову или ногу? Это долго. От Федора Чалова я тоже не ожидаю какого-то серьезного прорыва. Парень стоит на месте, может, конечно, забить, но на свободных мячах играет. Я не думаю, что он похож на настоящего форварда. Мне кажется, во второй половине сезона у ЦСКА будет много ничейных результатов. Мы очень мало забиваем».

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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