Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Ветеран ЦСКА посоветовал Дзюбе не позориться и срочно завершить карьеру

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» посоветовал нападающему Артему Дзюбе закончить карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев «СЭ».

С начала ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. 34-летний россиянин расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
Футбол
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»
Первый тренер Дзюбы: «Артем до сих пор заряжен. Еще поиграет в футбол на высоком уровне»
Петржела: «Дзюба даже в РПЛ не востребован. Не думаю, что он нужен Черчесову в «Ференцвароше»
Кавазашвили: «Пускай Дзюба едет туда, где уровень футбола совсем не развит»
«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой
Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»

«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»