Ветеран ЦСКА посоветовал Дзюбе не позориться и срочно завершить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» посоветовал нападающему Артему Дзюбе закончить карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев «СЭ».

С начала ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. 34-летний россиянин расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию.