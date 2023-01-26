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Сегодня, 11:22

Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбу выгонят из «Нижнего Новгорода»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Пусть идет и там мешается, все равно его выгонят. На него играют только как на столба. Он удачно сыграл на чемпионате мира. Бывает такое, что у человека раскрылось что-то, крылья выросли в 29 лет. Сейчас ему уже за 30 далеко, так что здесь движение не то, реакция не та. Да, он все знает, все видит, но все кондиции потеряны. У него никаких хороших качеств не было, просто удача сопутствовала ему. С ним надо заканчивать давно уже. Если он будет играющим тренером, это будет хорошо, он будет сплачивать коллектив. Если он противопоставит себя коллективу, все, труба. И коллективу, и ему», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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