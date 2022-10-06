Пономарев объяснил, почему считает ЦСКА явным фаворитом в матче против «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о предстоящем матча армейцев с «Динамо» в 12-м туре РПЛ.

«Я бы не сказал, что ЦСКА явный фаворит. Все равно надо играть, драться и настраиваться на матч. Но я думаю, что настрой будет соответствующим, потому что армейская команда сейчас в хорошем состоянии. О «Динамо» я так сказать не могу.

Армейцы выглядят предпочтительнее. Матч будет на нашем поле, поддержка болельщиков. А у «Динамо» не очень стабильная игра. Оборона мне их не нравится, играют очень расхлябано, без подстраховки. Кто во что горазд. Армейцы будут выглядеть поинтереснее и должны выиграть», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Динамо» пройдет 8 октября на стадионе ВЭБ Арена. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.