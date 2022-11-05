Ветеран ЦСКА призвал Федотова общаться с игроками только матом: «Они не понимают нормально!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение армейцев от «Нижнего Новгорода» в рамках 16-го тура РПЛ (0:1).

«Не настроились на такую тяжелую игру. В «Нижнем Новгороде» работящие ребята. Тренер старался. Наверняка, Федотов что-то сказал. Но игроки не смогли. Они должны настраиваться так, будто эти их последняя игра, а дальше они умрут к чертовой матери. Тогда будет польза. Выходить шаляй-валяй нельзя. Нужно сражаться! В перерыве Федотов заводит игроков, иногда кричит матом? Так и надо. Как с ними еще можно разговаривать? Только матом! Они не понимают нормально! Могут беречь себя и думать об отпуске, но тогда ничего не получится», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.