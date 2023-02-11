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Пономарев — о завершении карьеры Мамаева: «Павел сделал правильно все, за исключением одного момента»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры полузащитника Павла Мамаева. Об этом он объявил 11 февраля.

«Немного он неправильно в конце футбольной карьеры себя повел. Но карьера у него сложилась, особенно, когда Павел был в ЦСКА. Дисциплина там жестче была, молодой еще был, рвался в бой. Тогда произвел на меня хорошее впечатление. У меня к нему претензий нет. Павел сделал правильно все, за исключением одного момента. Это большая оплошность. Но все забыли про это. В памяти он остался как хороший футболист. Здорово, что закончил! Не совсем на хорошей ноте, но по-футбольному нормально. Даже если бы не тот случай, Павел все равно бы закончил карьеру сейчас. Может, еще бы годик протянул, но не на высоком уровне», — сказал Пономарев «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей

Владимир Пономарев (СССР)
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
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