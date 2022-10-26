Пономарев считает, что ЦСКА станет призером РПЛ в этом сезоне

Сегодня, 19:40
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.
«Вопрос серьезный. Когда команда становится чемпионом? Когда выигрывает на своем поле и делает ничью на чужом. И все! Нет никаких проблем — команда будет чемпионом. Если же принимающий клуб играет на своем поле вничью, то потенциальные возможности занять хорошее призовое место снижаются.
И то, что ЦСКА сделал столько ничьи в последнее время, конечно, не провал, но проблема. На своем поле команда обязательно должна выигрывать. Думаю, что мы займем призовое место после первого круга. Потом будем смотреть, что к чему. Все-таки наш клуб стабилизировался, тренер пришел знающий и опытный. Надежды юношей питают, как говорится. У нас надежный вратарь, сформировавшаяся защита, стабильная полузащита, но и впереди уже кое-что есть, Чалов стал настоящим мужиком и форвардом. Мало, конечно, одного Федора, нужно еще. С полузащитой, которая стремится в нападение, много не выиграешь. Нужно иметь пару хороших форвардов. Есть над чем работать, но, думаю, что команда в призерах обязательно будет", — сказал Пономарев Betonmobile.ru.
После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидер — «Зенитс (36 очков).
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