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Сегодня, 19:44

Владимир Пономарев: «Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об интересе «Венеции» к нападающему армейцев Федору Чалову.

«Так, в каком дивизионе выступает «Венеция»? В серии Б! Ни в коем случае! Это будет регрессом для Чалова. Ему еще рано уходить. Надо поработать в России пару лет, чтобы возмужать и стать настоящим форвардом. Он уже становится таким. Ему нужно терпения. Чалов успел поиграть у Швейцарии, уже неплохо. Все-таки он там почувствовал футбольную атмосферу, что нужно драться за свое место. Вон, сейчас Дзюба сидит в Турции. Он уже даже не попадает в состав. Так что, Чалов и руководство ЦСКА правильно делают. Клуб не позволяет уехать игроку во второй дивизион Италии», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-otezd-chalova-v-venetsii-budet-regressom-dlya-igroka

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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29%

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24%

2.65

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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Владимир Пономарев
Федор Чалов
ФК Венеция
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