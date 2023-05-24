Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши была отменена.

«Соболева надо было оштрафовать. Это было бы здорово. С Рошей поступили абсолютно правильно. Я сказал председателю КДК, что он абсолютно не виноват. Он ничего не сделал, даже на желтую карточку. КДК поступил очень грамотно, по закону», — сказал Пономарев «СЭ».

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых и защитнику красно-синих прямые красные карточки.