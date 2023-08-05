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Сегодня, 11:31

Ветеран «Динамо» Пильгуй считает, что работа Лички вызывает позитив: «У команды появилась атакующая игра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный вратарь и ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, почему у сербского тренера Славиши Йокановича не получилось в клубе.

«Читал мнения некоторых коллег-ветеранов, что у Славиши Йокановича якобы не получилось в «Динамо» из-за селекции, трансферной политики. Честно говоря, с этим мнением не согласен. Насколько помню, состав у Йокановича был то ли третьим, то ли вообще вторым по стоимости в РПЛ. Купленные летом Даса, Нгамале, Фернандес сразу стали игроками стартового состава. Да, не «выстрелил» Норманн в связи с постоянными травмами — но редко бывает, когда все трансферы до единого попадают в точку. И разве с такими футболистами как Смолов, Тюкавин, Захарян, Шунин и так далее команда должна занимать девятое место?! По-моему, ответ очевиден», — сказал Пильгуй «СЭ».

Экс-вратарь «Динамо» также назвал причину неудачного выступления «Динамо» при Славише Йокановиче.

«Йоканович — тренер известный и опытный, но контакт с командой судя по словам игроков не нашел, результат не показал, и провал случился точно не из-за трансферов. Работа Лички, несмотря на неудачный старт сезона, пока вызывает скорее позитив — у команды появилась атакующая игра. И когда подъедут новички, неудача прошлого сезона не должна повториться. По крайней мере, я в команду по-прежнему верю», — добавил Пильгуй.

Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владимир Пильгуй
Марцел Личка
Славиша Йоканович
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