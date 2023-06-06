Ветеран «Спартака» Гаврилов подходит к операции в стабильном состоянии

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии экс-футболиста перед операцией.

«Юрий Васильевич пока без изменений, завтра операция, готовимся к ней. Состояние стабильное, готовимся, надеемся, что все будет хорошо. К операции готовы, Юрий Васильевич подходит к ней хорошо», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт. В среду, 7 июня, бывшему полузащитнику «Спартака» предстоит операция на сонной артерии.