Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своем здоровье после инсульта и операции

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал, что жаркая погода сказывается на здоровье. В мае 2023 года 71-летний ветеран красно-белых перенес инсульт.

«Сейчас в жару никуда не хожу, да и некуда. Мне специально звонили, предупреждали, чтобы поменьше на солнце появлялся. Чувствую себя лучше, чем раньше. Положительные сдвиги есть. Когда погода меняется, то и на здоровье отражается: появляется вялость, в сон клонит. Когда свежачок, прохладно, нормально себя чувствую», — сказал Гаврилов Legalbet.

30 мая 2023-го стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.