Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из больницы через пять-десять дней

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гладилина, сообщил, что экс-полузащитник красно-белых будет выписан из больницы через пять-десять дней.

«Пять-десять дней — и будет выписан», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у ветерана «Спартака» диагностировали инсульт. 7 июня он перенес операцию на сонной артерии.

Помимо «Спартака», Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и другие российские команды.