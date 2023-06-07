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Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из больницы через пять-десять дней

Алина Савинова
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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гладилина, сообщил, что экс-полузащитник красно-белых будет выписан из больницы через пять-десять дней.

«Пять-десять дней — и будет выписан», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у ветерана «Спартака» диагностировали инсульт. 7 июня он перенес операцию на сонной артерии.

Помимо «Спартака», Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и другие российские команды.

Источник: https://tass.ru/sport/17954967
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