Вице-президент «Истиклола» подтвердил интерес «Ростова» и «Пари НН» к голкиперу Ятимову

Первый вице-президент таджикского «Истиклола» Мухсин Мухамадиев прокомментировал «СЭ» возможный трансфер голкипера столичного клуба Рустама Ятимова в «Ростов».

«Впереди паровоза бежать не нужно. Давайте подождем. Потому что всегда все меняется. Рано говорить о переходе Ятимова в «Ростов». Знаю, что идут разговоры. Помимо «Ростова» проявляли интерес и другие российские клубы. Самые активные среди них — «Ростов» и «Пари НН». Команда из Нижнего Новгорода проявляла интерес зимой этого и прошлого года», — сказал Мухамадиев «СЭ».

По информации «РБ Спорт», контракт с футболистом будет подписан сроком на пять лет. В сезоне-2023/2024 вратарь сыграл 7 матчей в матчей, в которые пропустил 4 гола. Три встречи голкипер отстоял «на ноль».