Вице-президент «Оренбурга» Дегтярев назвал игроком года Клаудиньо

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Вице-президент «Оренбурга» Игорь Дегтярев поставил на первое место полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Вендел («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).