Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Сайманов: «Мы хотим, чтобы Глебов играл в «Ростове»! Это наш капитан»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Данил Глебов.
Данил Глебов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов прокомментировал корреспонденту «СЭ» продление контракта с капитаном команды Данилом Глебовым.

«Такого футболиста как Глебов хочет любая команда. Он бы везде пригодился. Но мы хотим, чтобы он у нас играл. Это наш капитан! Топ-игрок. Поэтому продлили контракт», — сказал Сайманов «СЭ».

29 мая спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что 23-летний российский футболист продлил контракт с клубом на пять лет.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Спартак» интересовался хавбеком.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рустем Сайманов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Ломаев: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»
«Балтика» интересуется полузащитником «Ибицы» Аларконом
Червиченко объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером сезона в чемпионате России
Кузнецов считает Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ
Талалаев: «Сезон оцениваю неудачно! У меня очень много претензий к самому себе»
Горшков: «Лучший игрок сезона — Глушенков. Практически никто так не играет в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко оценил сезон «Зенита» на четыре балла

Семин не планирует завершать в карьеру