Вице-президент «Ростова» Сайманов заявил, что «Спартак» пока не выходил с предложением по Глебову

Сегодня, 21:00
Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов рассказал, что клуб хочет сохранить капитана команды Данила Глебова.
— Конечно, мы хотим сохранить Глебова. Он один из ключевых игроков, капитан команды, — приводит Sport24 слова Сайманова.
— Но есть предложения, от которых нельзя отказаться.
— Если будут такие предложения, будем думать.
— «Спартак» выходил на «Ростов»?
— Пока нет.
Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Ростова» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.