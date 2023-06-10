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Сегодня, 21:00

Вице-президент «Ростова» Сайманов заявил, что «Спартак» пока не выходил с предложением по Глебову

Алина Савинова
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Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов рассказал, что клуб хочет сохранить капитана команды Данила Глебова.

— Конечно, мы хотим сохранить Глебова. Он один из ключевых игроков, капитан команды, — приводит Sport24 слова Сайманова.

— Но есть предложения, от которых нельзя отказаться.

— Если будут такие предложения, будем думать.

— «Спартак» выходил на «Ростов»?

— Пока нет.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Ростова» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-vitse-prezident-rostova-spartak-na-nas-s-predlozheniyem-po-glebovu-poka-ne-vykhodil
Данил Глебов
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