Вице-президент «Ростова» заявил о необходимости усиления команды летом

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов заявил, что клуб нуждается в усилении состава.

«Летние сборы проведем у себя. Тяжело говорить о трансферных планах в нынешней ситуации. Конечно, нужно усиляться, это понятно. Но там, как пойдет. Собирается ли «Ростов» выдвигать кандидатуру в правление РПЛ? Обязательно. Пока еще не направили, но планируем. Пока не могу сказать, кого будем выдвигать. Мы пока в размышлениях», — приводит слова Сайманова ТАСС.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.