Вице-спикер Госдумы Даванков выбрал между «Зенитом» и ЦСКА

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков рассказал, следит ли он за российским футболом.

«В меньшей степени. За кого болею? За нашу страну. Я привык, что когда мы с отцом вместе, то болеем за ЦСКА. Но если я нахожусь в Санкт-Петербурге, то пусть простят все москвичи, но я болею тогда за «Зенит». Потому что, Питер — один из моих любимых городов», — приводит Metaratings.ru слова Даванкова.

Однако депутат заявил, что между «Зенитом» и ЦСКА выберет московскую команду.

«Это больно, но выберу ЦСКА», — заявил он.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России. Также армейцы восемь раз становились обладателями Кубка России и семь раз — победителями Суперкубка страны.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занимает шестое место в РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков за 29 туров.