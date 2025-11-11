Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза

120 игр первого круга нынешнего чемпионата России судили 22 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ, в которые входили 28 человек (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова). По статистике эксперта «СЭ», судьи допустили 54 ошибки, не исправленные с помощью видеоассистентов. Средний показатель — примерно одно неверное решение в каждом втором матче. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,46 раза. А количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,29 раза. Год назад в 15 турах видеоарбитры давали знать о себе в 56 эпизодах, сейчас — в 72. Всего же в прошлом чемпионате видеоассистенты вмешались 134 раза.

Игорь Малышев Всё ж лучше, чем при московской шобле. Только с приходом питерских в руководство футболом провинциальные команды получили возможность честно стать чемпионом (Аланию не считаем, это как раз насквозь коррумпированная история). Рубин, Зенит, Краснодар. 11.11.2025

Вадим Антропов ЛОКОМОТИВ должен сказать СПАСИБО судьям и видеоассистентам!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ. Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батракова Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной площади Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально:sunglasses: 11.11.2025

Кот А. Бобров: "...судьи допустили 54 ошибки... По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата их стало больше в 1,46 раза... ...количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,29 раза. Год назад в 15 турах видеоарбитры давали знать о себе в 56 эпизодах, сейчас — в 72..." ------------------------------- "Как вы мне надоели !! Как я от вас устала !!" "Интердевочка", фильм. 11.11.2025

Морская свинка_1979 А сколько раз спорные и откровенно воровские решения выдавались яко бы за работу ВАР ? 11.11.2025

Ю.Ю. И только Спартак, Ахмат и Локомотив, ни в одном из чемпионатов не "уходили" в минус. Достойная компания. 11.11.2025

hovawart645 Но косяков-то реально стало больше! Это видят все, кто смотрит матчи. 11.11.2025

mikeV По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, Бобров стал находить ошибок в полтора раза больше!! 11.11.2025

hovawart645 Иными словами, хоть ВАР и стал смотреть на 30% больше моментов, но ошибок всё равно стало на 50% больше! Работа Мажича-Дюкова налицо! И снова Зенит самый обижаемый судьями Дюкова!))) Пчёлы против мёда!))) Верной дорогой идут, товарищи! Юбилей не за горами... До какого у нас Дюков заявлен? До 2030? Ню-ню... 11.11.2025