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Сегодня, 09:50

Друг Уткина об отношении к комментаторам: «Больше всех ценил Казанского»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Видеоблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Василием Уткиным.

— Ты рассказывал, что впервые услышал имя Василия Уткина в десять лет от дяди, большого его фаната, а годы спустя смог их познакомить. Как Вася отреагировал?

— Как на моего дядю, с которым надо быть приветливым и улыбчивым. Вася комментировал в «Джон Донне» на Маросейке какой-то матч, а дядя, который живет в Томске, был проездом в Москве. Мы пришли, и Вася посадил нас не в зале, а прямо за собой. Мне казалось, у дяди исполнялась детская мечта — такой восторг был на его лице. Он светился, не мог поверить, что это реальность.

Для меня это была очень трогательная история. Я своим родственникам, как мне кажется, не так много хороших моментов в жизни принес, но это был один из них. Вася был с ним прямо учтив. Если бы я пришел просто с другом, он мог бы себе позволить этого друга и *********, и что угодно сделать. Но не тут, и это был жест в мою сторону.

— А когда ты сам в более осознанном возрасте «подсел» на Васю?

— Никогда. Это потом я уже познакомился с большим количеством людей, для которых Вася был частью их вселенной — футбольной или вообще жизненной. Его блог я не читал, а трансляции матчей смотрел просто как рядовой зритель. Он всегда был для меня легендой, как и Виктор Гусев, я обожал его как комментатора.

Но у меня в Томске не было тарелки «НТВ-Плюс», а когда он вел «Футбольный клуб» на федеральном НТВ, я еще был слишком маленький и этого не помню. Но для сотен тысяч, если не миллионов таких людей, как мой дядя, он стал проводником в футбольный мир. Я не был таким фанатом, чтобы специально ждать его репортаж «Гранада» — «Малага». Но когда попадал на его трансляции, всегда был рад его слышать.

— Кого из комментаторов он больше всех ценил?

— Дениса Казанского.

Витя Кравченко и&nbsp;Василий Уткин. Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

Василий Уткин
Денис Казанский
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