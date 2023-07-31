Сегодня, 12:04
Появился видеообзор матча 2-го тура РПЛ между «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Все голы в матче были забиты с пенальти, форвард армейцев Федор Чалов оформил хет-трик. У грозненцев отличился Мохамед Конате.
Команды повторили рекорд чемпионатов России по числу назначенных в одном матче пенальти — 5.
После матча ЦСКА оставил послание в раздевалке «Ахмата».
Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».
ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.