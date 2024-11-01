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Сегодня, 09:24

Булатов: «Матч «Спартака» с ЦСКА не повлияет на возможность отставки Станковича»

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Виктор Булатов, трехкратный чемпион России в составе «Спартака», поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Стоит ли ждать яркой игры или будет закрытый футбол? Я думаю, что, наверное, «Спартак» точно не сможет сыграть от обороны. Ну, Станкович все-таки, насколько я знаю, все-таки сторонник атакующего футбола. Будет игра, скорее всего, на встречных курсах. ЦСКА постарается пользоваться свободными зонами, которые «Спартак» при игре в атаку по-любому будет оставлять. Я думаю, что и голы будут, и игра должна зрелищной получиться. Больше у меня переживаний за «Спартак». Главное, чтобы со стороны Станковича не было шараханий по составу.

Если Станкович проиграет ЦСКА, можно ли будет говорить, что это приговор в отношении его перспектив в «Спартаке»? Я думаю, одна игра, вот именно эта игра точно как-то кардинально не повлияет на какую-то теоретическую, гипотетическую отставку. Ну, конечно, маятник может качнуться уже в сторону еще большего разочарования или, наоборот, в сторону возвращения к оптимизму. То есть здесь каких-то кардинальных решений, конечно, не будет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

По итогам 13 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» находится на шестой строчке с 22 баллами.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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