Булатов: «Спартак» имел бы больше шансов попасть в тройку, если бы Абаскаля убрали раньше»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

14 апреля московский клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу. «Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты. Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

14 мая красно-белые сыграют в Калининграде против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.