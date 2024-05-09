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Сегодня, 15:25

Булатов: «Спартак» имел бы больше шансов попасть в тройку, если бы Абаскаля убрали раньше»

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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

14 апреля московский клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу. «Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты. Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

14 мая красно-белые сыграют в Калининграде против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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