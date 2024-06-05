Булатов: «Я бы не трогал только вратарскую позицию в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что красно-белым необходимо усиливать все позиции, кроме вратарской.

«Я бы не трогал вратарскую позицию. Селихов и Максименко — достойные голкиперы для нашего чемпионата. Остальные позиции можно усилить. Нужны крайние защитники, Рябчук пока впечатления не производит.

Центр обороны покрепче — Чернов и Дуарте со своей работой справляются, Бабич тоже в порядке. Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий. Чтобы команда была похожа на претендента на чемпионство, надо укреплять все линии», — цитирует Metaratings.ru Булатова.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.