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2 июля, 23:00

Булатов: «Для РПЛ Соболев — хороший нападающий, но до уровня Дзюбы он не дотягивает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о возможном переходе нападающего команды Александра Соболева в «Зенит».

«После неоднозначного сезона, в свое 100-летие клуб хочет безоговорочно и без рисков выиграть чемпионат, чтобы не было нервных потрясений. «Зенит» и сам усилится, и ослабит конкурентов. Еще есть слухи об ужесточении лимита, поэтому «Зенит» хочет перестраховаться.

Соболеву уже 27 лет, это самый расцвет. В России у него хороший уровень, есть лидерские качества, спортивная злость. Он поднимает командный дух своей заряженностью, агрессией. Может, сверхмастерства и нет, но для РПЛ Соболев — хороший нападающий. Возможно, до уровня Дзюбы он не дотягивает, Артем погибче, может сыграть поумнее», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

За «Спартак» Соболев играет с января 2020 года. На его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 139 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Виктор Булатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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