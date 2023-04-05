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Сегодня, 09:20

Булатов: «Спартак» далек от лучших игр, которые показывал при Абаскале

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре красно-белых в весенней части сезона.

Во вторник, 5 апреля красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России. «Спартак» уступил команде из Екатеринбурга со счетом 2:3 по сумме двух встреч и вылетел в сетку Пути регионов.

«Пропала легкость, пропала структура игры. Команда действует натужно. Во втором тайме матча с «Уралом» были проблески, Мозес игру освежил. Но в целом «Спартак» далек от тех лучших игр, которые показывал при Абаскале. Можно говорить, что не хватает Джикии и Промеса, но несмотря на отсутствие этих футболистов, структура игры должна держаться. Этого сейчас у «Спартака» нет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-spartak-dalyok-ot-luchshikh-igr-kotorye-pokazyval-pri-abaskale-propala-lyogkost-i-struktura-igry-240825/
Виктор Булатов
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