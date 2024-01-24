Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Давила — о самовыкупе у «Леона»: «Не было мысли взять деньги ЦСКА и пропасть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» рассказал детали своего самовыкупа у мексиканского «Леона», который позволил игроку подписать контракт с красно-синими.

— Ха-ха! Такое (возможность игроку и его агентам просто присвоить полученные для самовыкупа от ЦСКА деньги. — Прим. «СЭ») писали в России, да? Я, конечно, не читал, но в Мексике писали то же самое, поверьте. Это смешно, согласен. Но моя сторона с первой минуты вела себя максимально прозрачно и корректно во взаимодействии с нашими партнерами по этой сделке. Так что не было даже мысли взять деньги и пропасть, ха-ха, — сказал Давила.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год. Сообщалось, что сумма самовыкупа игрока у «Леона» составила 5 миллионов долларов.

— Я деньги в руках не держал и даже никакие транзакции не совершал. Все просто шло так, как мы согласовали с клубами, представителями и посредниками, — добавил футболист.

В первой части сезона Давила принял участие в 11 играх РПЛ, забив в них 3 гола. При этом чилиец не провел за ЦСКА ни одного полного матча.

ФК Леон
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
Читайте также
«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»
Давила объяснил причины неудачной первой части сезона для ЦСКА
Давила недоволен своим игровым временем в ЦСКА: «Ожидания от трансфера были другими»
Давила — об информации о возможном переходе в «Сельту»: «Со мной никто не связывался»
Борис Ротенберг заявил, что Нобоа останется в «Сочи»
Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Смолов: «Сборы с Личкой входят в топ-2 самых тяжелых в карьере»

Агент Миладиновича: «Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии»