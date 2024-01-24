Давила — о самовыкупе у «Леона»: «Не было мысли взять деньги ЦСКА и пропасть»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» рассказал детали своего самовыкупа у мексиканского «Леона», который позволил игроку подписать контракт с красно-синими.

— Ха-ха! Такое (возможность игроку и его агентам просто присвоить полученные для самовыкупа от ЦСКА деньги. — Прим. «СЭ») писали в России, да? Я, конечно, не читал, но в Мексике писали то же самое, поверьте. Это смешно, согласен. Но моя сторона с первой минуты вела себя максимально прозрачно и корректно во взаимодействии с нашими партнерами по этой сделке. Так что не было даже мысли взять деньги и пропасть, ха-ха, — сказал Давила.

ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год. Сообщалось, что сумма самовыкупа игрока у «Леона» составила 5 миллионов долларов.

— Я деньги в руках не держал и даже никакие транзакции не совершал. Все просто шло так, как мы согласовали с клубами, представителями и посредниками, — добавил футболист.