Мендес: «Нужно быть реалистами, отдавать себе отчет, что лига отдаляется от ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что красно-синие хотят бороться за победы и в РПЛ, и в Кубке России.

— Понятно, что мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице, — сказал Мендес. — К сожалению, в этом сезоне у нас то взлеты, то падения. Сейчас мы должны думать, чтобы закончить чемпионат как можно выше и использовать свой шанс в Кубке России.

— С чем связываете взлеты и падения в это сезоне?

— Если бы у меня был ответ, то я не находился с вами на этой планете (смеется). Не знаю почему так. Это грустно. У нас очень хороший состав. Возможно, во многих матчах мы проявляли не полную концентрацию, это стоило нынешнего положения в турнирной таблице.

— Кубок для ЦСКА сейчас важнее чемпионата?

— Конечно, мы хотим бороться в двух турнирах. Но нужно быть реалистами, отдавать себе отчет, что лига отдаляется от нас. Но должны подходить к каждому матчу собранно и выиграть все оставшиеся матчи.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.