Гончаренко — о назначении в «Пари НН»: «Для меня это возможность бороться за высокие места»

Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал подписание контракта с нижегородским клубом.

Ранее сообщалось, что соглашение 47-летнего специалиста с «Пари НН» заключено на два года.

— Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в МИР РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места?

— Все вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата, — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.