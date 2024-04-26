Гончаренко: «Во втором тайме «Урал» был лучше «Ростова», но, к сожалению, мы проиграли»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Первый тайм мы очень инертно играли, то есть не знаю даже, с чем это связано, может быть с тем, что предыдущую игру очень энергозатратно сыграли. Движение не то было, которое нам надо, и движение мяча не очень хорошее, подстроение под игрока. В результате много сумбура. Во втором тайме, где мы были лучше, наверное, «Ростова», к сожалению, мы проиграли. Проигрывая мы нашли в себе силы создать моменты. И исходя из тех моментов, которые были, какие-то очки сегодня хотелось набрать. К сожалению, у нас весь сезон такой, когда мы очень много в таких вот равных матчах или вничью играем, или проигрываем», — сказал Гончаренко.

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (24 очка) идет 13-м.