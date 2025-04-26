Гончаренко — о победе над «Ахматом»: «Если взять происходящее в последних матчах, мы заслужили сегодня три очка»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ахмата» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Уже улеглось немножко, потому что, конечно, эмоционально в конце у нас было. По качеству игры, может, не самый хороший матч в нашем исполнении. Были зажаты, простые потери в первом тайме. Но если суммарно взять, что происходило в последних матчах, мы заслужили сегодня даже такой ценой взять три очка», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.