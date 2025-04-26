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Гончаренко: «ВАР — катастрофа, это превратилось в какое-то шоу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после победы над «Ахматом» (1:0) в 26-м туре РПЛ раскритиковал работу системы видеоповторов (ВАР) в России.

Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. На 45+7-й минуте отличился Хуан Боселли. В концовке встречи право на одиннадцатиметровый получили грозненцы. Голкипер «Пари НН» Никита Медведев дважды отразил пенальти — после просмотра повтора «Ахмат» перебивал удар.

«На мой взгляд, то, что у нас происходит с ВАР, — катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится все, а в другой — ничего. Бесконечная волокита с этими просмотрами... Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

Источник: «Чемпионат»
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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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