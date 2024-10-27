Гончаренко: «Мне не понравилось то, как вышли игроки «Пари НН» на замену в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

— Наверное, я первый, кто после поражения будет все видеть в каких-то темных тонах. Но если посмотреть на наш резерв, то у нас достаточно сбалансированная команда. Вопрос в том, чтобы в каждой игре вытаскивать максимум из наших игроков. Сегодня мне не очень понравилось то, как вышли у нас ребята на замену. Хотя мы понимаем, что в такой высокий ритм очень непросто попасть.

Структурно мы оборонялись хорошо. Сложности доставляли смещения в полуфланговые зоны кого-то из игроков «Спартака», но перед штрафной мы оборонялись хорошо. После 60 минут, к сожалению, начали обороняться очень глубоко. Этого делать не стоило. Нужно было активнее играть в центре поля, встречая соперника. Возможно, так у нас было бы больше вариантов в атаке, — сказал Гончаренко на пресс-конфренции.

«Пари НН» (12 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы 3 ноября встретятся с «Ахматом».