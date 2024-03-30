Гончаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»

30 марта, 22:57
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал борьбу команды за выживание в РПЛ.
— 8 туров до конца, борьба за выживание обостряется как никогда. Как вы оцениваете перспективы своей команды? Насколько принципиально избежать стыков?
— Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы набирать очки дальше. Что мы и будем делать дальше, — сказал Гончаренко.
«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.
Софья Грецкая