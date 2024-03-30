Гончаренко: «Очень эмоциональный матч со «Спартаком», много единоборств»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Очень эмоциональный матч, много единоборств. Если в прошлых матчах нам не хватало командного взаимодействия, напора, страсти, движения, агрессии, то сегодня все было с лихвой. Я считаю, что мы заслужили этот результат. Можно говорить, что были моменты у «Спартака», но и мы могли забить гол. Считаю, что очень хорошо поработали, как в защите, так и правильно обороняясь против «Спартака», — сказал Гончаренко.

— «Урал» с первого тайма делал все, чтобы убить игровое время. Это была ваша установка, или команда действовала так по ситуации?

— Понятно, если ты рассчитываешь на победу и не к тому результату приходишь, начинаешь искать другие моменты. Понятно, что мы должны были иногда брать паузу, понимать, когда ее брать. Если игра интенсивная, понятно, что нам нужно было взять кислород. Но установки тянуть специально время не было.

— Сегодняшняя игра началась с минуты молчания? Как вы и команда восприняли эту новость? Хотели ли легионеры покинуть Россию?

— Последнее точно нет. Была длительная пустота в глазах, оцепенение. Мы все приносим слова поддержки родным и близким, это страшное событие. У нас был такой шок, на целый день. Было видно, что команда сильно переживала.

— Почему вы покинули пресс-конференцию после матча «Урал» — «Локомотив»?

— Я замерз. Было холодно.

Софья Грецкая