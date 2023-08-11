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Сегодня, 20:33

Гончаренко — о победе над «Спартаком»: «Сложно придумать более эмоциональный матч»

Гончаренко заявил, что матч «Урала» со «Спартаком» был очень эмоциональным
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 4-м туре РПЛ.

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было все: незабитый пенальти, много голов и моментов. Благодарны болельщикам за то, что они гнали нас вперед. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно сейчас восстановиться.

Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», — сказал в эфире «Матч ТВ».

«Урал» набрал 10 очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Балтикой».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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