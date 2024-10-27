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Судейство

Сегодня, 17:33

Гончаренко — о красной Карапузова: «Если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника команды Владислава Карапузова в концовке матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Фол Владислава Карапузова на&nbsp;Эсекьеле Барко. «Пари НН» — «Спартак»: Москалев правильно удалил Карапузова

— Согласны ли с удалением Карапузова? Нужен ли вообще был этот подкат в конце матча?

— Мы должны это принять, и никуда от этого не денемся: по отношению к командам вроде «Нижнего» — командам второй восьмерки — это будет показательная порка в плане трактовок эпизодов. Если Карапузову красная — это показательно. Но если на него надеть другую майку — уже будет желтая, или вообще можно закрыть глаза... В моменте, когда Гоцук получил травму, не исключаю, что тоже надо было показывать красную. Но нам просто надо быть к этому готовыми. Если взять желтые и красные карточки, которые нам дают — это показательная порка. За любые разговоры, задержки и т.д... Такое есть и будет — это не только «Нижний» и «Спартак», это любая команда второй восьмерки.

«Пари НН» (12 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы 3 ноября встретятся с «Ахматом».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко

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